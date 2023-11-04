Первая лига. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня сыграют еще пять матчей пятнадцатого тура в Первой лиге. Безусловно, наиболее интригующим будет противостояние в Каменце-Подольском, где "Эпицентр" будет принимать лидера группы "Карпаты". Также с интересом ожидаем игру в Умани, где "Металлург" будет принимать "Ингулец". Смогут ли подопечные Лупашко наконец-то прервать свою серию из двух подряд поражений?

12:00. "Металлист" - "Буковина"

12:30. "Горняк-Спорт" - "Диназ"

13:00. "Эпицентр" - "Карпаты"

13:30. "Металлург" - "Ингулец"

14:00. "Подолье" -"Хуст"