  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Первая лига. Видеотрансляции матчей дня
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первая лига. Видеотрансляции матчей дня

Первая лига

Насыщенный игровой день

Первая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: ФК Карпати

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Сегодня сыграют еще пять матчей пятнадцатого тура в Первой лиге. Безусловно, наиболее интригующим будет противостояние в Каменце-Подольском, где "Эпицентр" будет принимать лидера группы "Карпаты". Также с интересом ожидаем игру в Умани, где "Металлург" будет принимать "Ингулец". Смогут ли подопечные Лупашко наконец-то прервать свою серию из двух подряд поражений?

12:00. "Металлист" - "Буковина"

12:30. "Горняк-Спорт" - "Диназ"

13:00. "Эпицентр" - "Карпаты"

13:30. "Металлург" - "Ингулец"

14:00. "Подолье" -"Хуст"

По теме
yellow-arrow
Интригующее противостояние в Каменце-Подольском, шанс реабилитироваться для Ингульца. Что смотреть в субботу в Первой лиге
yellow-arrow
Агробизнес – Нива Тернополь 2:1. Подопечные Чижевского продолжают удивлять
yellow-arrow
Кремень – Чернигов 2:1. Волевая победа хозяев
Буковина (Черновцы) Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Подолье (Хмельницкий) Ингулец (Петрово) Диназ (Вышгород) Металлург (Запорожье) Металлист (Харьков) Эпицентр (Каменец-Подольский) Карпаты (Львов) ФК Хуст смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде