Эпицентр – Карпаты 3:2. Дебютное в сезоне поражение львовян

Беспроигрышная клубная рекордная серия "Карпат" в чемпионатах в этот тур продолжалась 15 игр: 11 побед и 4 ничьи. Однако и "Эпицентр" сейчас находится в хорошей форме. Подопечные Сергея Нагорняка не проигрывали уже пять туров. Этот матч должны были сыграть еще вчера, но из-за длительной воздушной тревоги перенесли на воскресенье.

В дебюте противостояния хозяева открыли счет. Ляшенко благодаря сольному рейду ворвался в штрафную и прострелил на переправившего мяч в ворота Глущука - 1:0. Достаточно неожиданное начало встречи. Хорошая возможность сравнять счет была у Невеса, но он головой пробил выше ворот. В защите сегодня подопечные Нагорняка играли максимально внимательно, поэтому львам было непросто. Довести свои атаки до логического завершения футболисты "Карпат" не могли. На 33-й минуте шикарную возможность забить потерял Стень, но не смог реализовать выход один на один. Гости наказали своего соперника через несколько минут. После навеса с фланга забил Ян Костенко – 1:1.

На последней минуте тайма Костенко подал, а Полегенько головой расстрелял ворота – 2:1. Все переворачивается с ног на голову. На 58-й минуте хозяева сравняли счет. Беженар подал со штрафного, а Кравчук пробил в ближний угол – 2:2. Обе команды были нацелены на победу, и это не могло не радовать.

Мог приносить победу гостям Полегенько, но мяч после его удара попал в штангу. А вот подопечные Нагорняка свой момент не упустили. Сакив ошибся, а Даниил Кравчук пробил в угол ворот – 3:2. В итоге дебютное в сезоне поражение "Карпат".

"Эпицентр" - "Карпаты" 3:2

Голы: Глущук (5), Кравчук (58, 78) - Костенко (35), Полегенько (45)

"Эпицентр" (стартовый состав): Жмурко - В. Крыстин, Мороз , Григоращук, Климец, Беженар, Липовуз, Глущук, Ляшенко, Стень, Кравчук

"Карпаты" (стартовый состав): Кожухарь - Мизюк. Бабогло, Полегенько, Сухарь, Саков, Чех, Рябов, Костенко, Чачуа, Невес