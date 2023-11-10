Прикарпатье - Металлист: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Поединок пятой и десятой команд группы. Ранее в Первой лиге "Прикарпатье" в домашних матчах очков с "Металлистом" еще не набирало. Харьковчане с 25 августа не знают вкуса победы в чемпионате.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12.30.