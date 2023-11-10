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Прикарпатье - Металлист: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Прикарпатье - Металлист: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 10.11.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Металіст
Поединок пятой и десятой команд группы. Ранее в Первой лиге "Прикарпатье" в домашних матчах очков с "Металлистом" еще не набирало. Харьковчане с 25 августа не знают вкуса победы в чемпионате.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12.30.
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