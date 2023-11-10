Нива Тернополь - Подолье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Встреча соседей по турнирной таблице. В случае победы тернопольский коллектив опередит конкурента, но достичь этого результата будет непросто, если учитывать нынешнюю форму команды. Победа позволит "Подолью" сократить отставание от "Буковины". Для хозяев это будет 230-й матч в Первой лиге.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.15.