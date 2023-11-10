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Нива Тернополь - Подолье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Нива Тернополь - Подолье: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 10.11.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Поділля
Встреча соседей по турнирной таблице. В случае победы тернопольский коллектив опередит конкурента, но достичь этого результата будет непросто, если учитывать нынешнюю форму команды. Победа позволит "Подолью" сократить отставание от "Буковины". Для хозяев это будет 230-й матч в Первой лиге.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.15.
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