Нива Тернополь – Подолье 0:0. Блестящая игра Непогодова

Поединок соседей в турнирной таблице, которые этот сезон никак не могут занести себе в актив. В случае победы хозяева могли обойти конкурента, но фаворитами этого матча считались подопечные Костышина.

В начале встречи больше контролировали мяч хозяева, пытавшиеся реабилитироваться за предыдущие неудачи. Никто не хотел рисковать, понимая цену ошибки. Было очень много борьбы, но конструктива не хватало. Для "Нивы" это не удивительно, ведь команда в последних турах не впечатляла результативностью.

Постепенно гости перехватили инициативу, но также без опасных моментов. Ответственность за результат давила на соперников. Первый опасный момент случился на 38-й минуте, когда удар Задои со штрафного парировал Механив. На перерыв соперники ушли без голов.

К сожалению, сразу после перерыва команды продолжали играть без ворот. Можно вспомнить прострел Галадея, но Бороденко не дотянулся до мяча. На 61-й минуте Бороденко пробивал через себя, но его удар парировал Непогодов. Во второй половине тайма интереснее заиграли хозяева. Ближе к голу были футболисты "Нивы", но блестяще играл сегодня Непогодов. В итоге, матч завершился нулевой ничьей.

"Нива" Тернополь - "Подолье" 0:0

"Нива" (стартовый состав): Максим Механив, Василий Танчак, Андрей Зинь, Олег Хруставка, Игорь Гатала, Роман Волохатый, Дмитрий Бороденко, Даниил Вольский, Сергей Давыдов, Денис Махинка, Дмитрий Галадей

"Подолье" (стартовый состав): Дмитрий Непогодов, Дмитрий Прихна, Сергей Симинин, Кирилл Костенко, Максим Войтиховский, Евгений Задоя, Александр Цыбульник, Иван Оробец, Даниил Боженар, Роман Назарчук, Олег Веремиенко