  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Нива Тернополь – Подолье 0:0. Блестящая игра Непогодова
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нива Тернополь – Подолье 0:0. Блестящая игра Непогодова

Первая лига

Тревога повлияла на начало проведения матча

Нива Тернополь – Подолье 0:0. Блестящая игра Непогодова

Фото: ФК Нива Тернопіль

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Поединок соседей в турнирной таблице, которые этот сезон никак не могут занести себе в актив. В случае победы хозяева могли обойти конкурента, но фаворитами этого матча считались подопечные Костышина.

В начале встречи больше контролировали мяч хозяева, пытавшиеся реабилитироваться за предыдущие неудачи. Никто не хотел рисковать, понимая цену ошибки. Было очень много борьбы, но конструктива не хватало. Для "Нивы" это не удивительно, ведь команда в последних турах не впечатляла результативностью.

Постепенно гости перехватили инициативу, но также без опасных моментов. Ответственность за результат давила на соперников. Первый опасный момент случился на 38-й минуте, когда удар Задои со штрафного парировал Механив. На перерыв соперники ушли без голов.

К сожалению, сразу после перерыва команды продолжали играть без ворот. Можно вспомнить прострел Галадея, но Бороденко не дотянулся до мяча. На 61-й минуте Бороденко пробивал через себя, но его удар парировал Непогодов. Во второй половине тайма интереснее заиграли хозяева. Ближе к голу были футболисты "Нивы", но блестяще играл сегодня Непогодов. В итоге, матч завершился нулевой ничьей.

"Нива" Тернополь - "Подолье" 0:0

"Нива" (стартовый состав): Максим Механив, Василий Танчак, Андрей Зинь, Олег Хруставка, Игорь Гатала, Роман Волохатый, Дмитрий Бороденко, Даниил Вольский, Сергей Давыдов, Денис Махинка, Дмитрий Галадей

"Подолье" (стартовый состав): Дмитрий Непогодов, Дмитрий Прихна, Сергей Симинин, Кирилл Костенко, Максим Войтиховский, Евгений Задоя, Александр Цыбульник, Иван Оробец, Даниил Боженар, Роман Назарчук, Олег Веремиенко

По теме
yellow-arrow
Прикарпатье – Металлист 1:2. Харьковчане впервые за двенадцать туров побеждают
yellow-arrow
Нива Тернополь - Подолье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Прикарпатье - Металлист: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Подолье (Хмельницкий) Нива (Тернополь)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде