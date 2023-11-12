Диназ – Мариуполь 1:2. И снова Терехов приходит на помощь

В Вышгороде девятая команда группы А принимала пятую. На своем поле "Диназ" последний раз побеждал еще 3 сентября. В случае победы приазовцы могли снова вернуться в топ-4.

В начале встречи больше контролировали мяч гости, но моментов не было. Подопечные Головка основной упор сделали на игру в защите, но при первой возможности все же не забывали выбегать в атаку. После середины тайма начали больше контролировать мяч вышгородцы, но и они ничего не могли создать в атаке. Без голов команды все-таки не завершили первый тайм. С нескольких метров расстрелял ворота Сергей Старенький – 1:0. В компенсированное время за фол против Пуды арбитр назначил пенальти в ворота хозяев. Одиннадцатиметровый реализовал Батальский – 1:1.

Во втором тайме сложно было кому-то отдать предпочтение. Борьба, борьба и еще раз борьба. Команды поочередно владели мячом, но голкиперы оставались без работы. Никто не хотел проиграть, но и не было желания большими силами ити в атаку. Казалось, что матч завершится вничью, но угловой помог приазовцам забить. После подачи с левого фланга победный мяч забил Терехов – 1:2.

"Диназ" - "Мариуполь" 1:2

Голы: Старенький (40) - Батальский (45+2), Терехов (86)

"Диназ" (стартовый состав): Дмитриченко – Гильерме, Волошин, Литвинов, Соловьев, Ярмак, Старенький, Малаки, Кириченко, Кобзар, Хоцяновский

"Мариуполь" (стартовый состав): Караващенко – Мамросенко, Пуды, Терехов, Шушко, Харжевский, Булгаков, Мочевинский, Гошкодеря, Олейник, Батальский