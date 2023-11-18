Первая лига. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня начнется предпоследний тур осенней части сезона в Первой лиге. Отметим, что все матчи начнутся в 12.00, чтобы команды были в равных условиях. Непростое испытание ожидает "Подолье", которое будет принимать лидера группы А львовские "Карпаты". "Буковина" и "Прикарпатье" продолжают сражаться за пятое место, которое позволит весной играть в Чемпионской группе. Пока коллектив из Ивано-Франковска имеет преимущество в один зачетный пункт над своим ближайшим преследователем.

Харьковский "Металлист" может подняться с последнего места, но для этого следует побеждать "Ниву" Бузову и рассчитывать на потерю очков "Хустом" в Тернополе.

Первая лига. Группа А. 17-й тур

12:00. "Нива" Т - "Хуст"

12:00. "Подолье" - "Карпаты"

12:00. "Агробизнес" - "Буковина"

12:00. "Эпицентр" - "Прикарпатье"

12:00. "Металлист" - "Нива" Б