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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первая лига. Видеотрансляции матчей дня

Первая лига

Сыграют матчи в группе А

Первая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: ФК Карпати

UA-Футбол
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Сегодня начнется предпоследний тур осенней части сезона в Первой лиге. Отметим, что все матчи начнутся в 12.00, чтобы команды были в равных условиях. Непростое испытание ожидает "Подолье", которое будет принимать лидера группы А львовские "Карпаты". "Буковина" и "Прикарпатье" продолжают сражаться за пятое место, которое позволит весной играть в Чемпионской группе. Пока коллектив из Ивано-Франковска имеет преимущество в один зачетный пункт над своим ближайшим преследователем.

Харьковский "Металлист" может подняться с последнего места, но для этого следует побеждать "Ниву" Бузову и рассчитывать на потерю очков "Хустом" в Тернополе.

Первая лига. Группа А. 17-й тур

12:00. "Нива" Т - "Хуст"

12:00. "Подолье" - "Карпаты"

12:00. "Агробизнес" - "Буковина"

12:00. "Эпицентр" - "Прикарпатье"

12:00. "Металлист" - "Нива" Б

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Буковина (Черновцы) Подолье (Хмельницкий) Агробизнес (Волочиск) Нива (Тернополь) Прикарпатье (Ивано-Франковск) Металлист (Харьков) Эпицентр (Каменец-Подольский) Карпаты (Львов) Нива (Бузовая) ФК Хуст смотреть футбол онлайн
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