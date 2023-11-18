Эпицентр – Прикарпатье 1:1. Боевая ничья в Каменце-Подольском

Подопечные Сергея Нагорняка до этото тура не проигрывали уже семь игр подряд и такие результаты позволили им подняться на второе место. Гости неделю назад прервали свою беспроигрышную серию и усложнили себе турнирное положение. У коллектива из Ивано-Франковска есть всего одно очко преимущества над шестым местом, поэтому для подопечных Рыпана важно было сегодня хотя бы не проиграть.

В начале встречи первым номером играли хозяева, но довести свои атаки до логического завершения не могли. Было много борьбы, но без опасных моментов. Контроль мяча не приносил выгоды подопечным Нагорняка, которые не могли расшатать организованную защиту соперников. На 30-й минуте мог забивать Хома, но он не попал в створ ворот. Первая акцентированная атака у гостей.

На 34-й минуте после подачи Геника открыл счет в матче Василий Цюцюра - 0:1. Важный гол для гостей. Почти сразу мог сравнивать счет Беженар, но Пицан выручил свою команду. В начале второго тайма должен был забивать Стень, но он пробил мимо дальнего угла. На 55-й минуте Липовуз все же сравнял счет – 1:1.

Победу "Эпицентру" мог приносить Кравчук, но снова блестяще сыграл голкипер "Прикарпатья". В итоге матч завершился вничью – 1:1. "Прикарпатье" теперь на два очка опережает "Буковину".

"Эпицентр" - "Прикарпатье" 1:1

Голы: Липовуз (55) - Цюцюра (34)

"Эпицентр" (стартовый состав): Жмурко - Жмуйда, Мороз, Алибеков, Климец, Беженар, Липовуз, Глущук, Ляшенко, Стень, Кравчук

"Прикарпатье" (стартовый состав): Пиццан – Француз, Швец, Демков, Титаевский, Геник, Соловьев, Цюцюра, Семка, Шинкаренко, Хома