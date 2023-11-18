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Подолье – Карпаты 0:1. Стандарт принес успех гостям
Испытание для хозяев
Фото: ФК Карпати
У хмельницкого коллектива остались лишь теоретические шансы на топ-5, но для этого следует побеждать в двух последних матчах и надеяться на поражение конкурентов. Достичь максимального результата против львовян – сверхсложная задача. Подопечные Маркевича по игре сейчас сильнейшие в Первой лиге.
В начале встречи гости прогнозируемо взяли мяч под свой контроль, но качество газона мешало подопечным Маркевича комибнировать. Следует отметить достаточно качественную игру хозяев в защите, которые не давали именитому сопернику свободных зон. Однако первый момент в матче создал хмельницкий коллектив. Боженар не реализовал выход один на один. Блестяще в этом эпизоде сыграл Кожухарь.
В позиционном футболе у гостей были значительные проблемы. В конце тайма лидер группы А активизировался, но достичь своего "львы" не смогли. Сразу после перерыва подопечные Маркевича забили. После подачи с углового головой переправил мяч в сетку Векляк – 0:1. По счету гости играли уверенно. В итоге матч завершился победой "Карпат".
"Подолье" - "Карпаты" 0:1
Голы: Векляк (49)
"Подолье" (стартовый состав): Непогодов - Симинин, Веремиенко, Цыбульник, Савчук, Задоя, Боженар, Прихна, Оробец, Костенко, Войтиховский
"Карпаты" (стартовый состав): Кожухарь - Мизюк, Векляк, Сакив, Сухарь, Рябов, Клименко, Костенко, Полегенько, Чачуа, Невес
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