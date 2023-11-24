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Прикарпатье – Агробизнес 2:0. Хозяева в Чемпионской группе
Сверхважный матч для хозяев
Фото: ФК Прикарпаття
"Прикарпатье" в этом матче должно было не проиграть, чтобы завершить сезон на пятом месте в группе. Однако легкой прогулки против подопечных Чижевского не стоило ожидать. "Агробизнес" в прошлом туре разгромил "Буковину", поэтому команда находилась в хорошем игровом тонусе.
В параллельном матче "Буковина" проигрывала, поэтому подопечные Рыпана могли не беспокоиться за результат своего противостояния. Тем не менее, хозяева поля не обращали на это внимание и пытались своей игрой порадовать болельщиков. В конце первой половины встречи с лучшей стороны проявил себя главный бомбардир группы Хома. Цюцюра подал с углового и после передачи Демкива расстрелял ворота Хома – 1:0.
После перерыва центральный защитник хозяев Василий Француз увеличил преимущество "Прикарпатья" – 2:0. Таким образом, "Прикарпатье" завершает осенью часть сезона на пятом месте и будет играть в Чемпионской группе.
"Прикарпатье" - "Агробизнес" 2:0
Голы: Хома (43), Француз (79)
"Прикарпатье" (стартовый состав): Пицан – Француз, Швец, Титаевский, Демкив, Михальчук, Соловьев, Шинкаренко, Рудюк, Цюцюра, Хома
"Агробизнес" (стартовый состав): Попович - Белый, Даценко, Заец, Квасный, Теплый, Толочко, Свистун, Галенков, Кузьмин, Волков
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