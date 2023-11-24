  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Прикарпатье – Агробизнес 2:0. Хозяева в Чемпионской группе
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Прикарпатье – Агробизнес 2:0. Хозяева в Чемпионской группе

Первая лига

Сверхважный матч для хозяев

Прикарпатье – Агробизнес 2:0. Хозяева в Чемпионской группе

Фото: ФК Прикарпаття

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

"Прикарпатье" в этом матче должно было не проиграть, чтобы завершить сезон на пятом месте в группе. Однако легкой прогулки против подопечных Чижевского не стоило ожидать. "Агробизнес" в прошлом туре разгромил "Буковину", поэтому команда находилась в хорошем игровом тонусе.

В параллельном матче "Буковина" проигрывала, поэтому подопечные Рыпана могли не беспокоиться за результат своего противостояния. Тем не менее, хозяева поля не обращали на это внимание и пытались своей игрой порадовать болельщиков. В конце первой половины встречи с лучшей стороны проявил себя главный бомбардир группы Хома. Цюцюра подал с углового и после передачи Демкива расстрелял ворота Хома – 1:0.

После перерыва центральный защитник хозяев Василий Француз увеличил преимущество "Прикарпатья" – 2:0. Таким образом, "Прикарпатье" завершает осенью часть сезона на пятом месте и будет играть в Чемпионской группе.

"Прикарпатье" - "Агробизнес" 2:0

Голы: Хома (43), Француз (79)

"Прикарпатье" (стартовый состав): Пицан – Француз, Швец, Титаевский, Демкив, Михальчук, Соловьев, Шинкаренко, Рудюк, Цюцюра, Хома

"Агробизнес" (стартовый состав): Попович - Белый, Даценко, Заец, Квасный, Теплый, Толочко, Свистун, Галенков, Кузьмин, Волков

По теме
yellow-arrow
Карпаты – Нива Тернополь 3:0. Мощный второй тайм
yellow-arrow
Нива Бузовая – Эпицентр 0:2. Подопечные Нагорняка поднимаются на второе место
yellow-arrow
Хуст – Металлист 1:2. Харьковчане уже не последние
Агробизнес (Волочиск) Прикарпатье (Ивано-Франковск)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости