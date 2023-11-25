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Диназ – Металлург 1:0. Запорожцы вне топ-5
Важная игра для команд
Фото: ФК Діназ
Подопечные Владимира Микитина в предыдущих трех матчах голов в чемпионате не забивали. Сегодня запорожцы должны были побеждать, чтобы оставались шансы на пятое место. Однако и у вышгородцев была мотивация на игру, ведь они стремились подняться с последнего места.
В начале встречи было много борьбы, но очень мало конструктива. Запорожцы больше контролировали мяч, но работы у Дмитроченко не было. Вспомнить можно разве что удар Белоцерковца со штрафного, но в створ ворот он не попал. А вот подопечные Головка провели очень качественную контратаку и открыли счет. Выход один на один реализовал Кириченко – 1:0. Шансы запорожцев на топ-5 приближались к нулю. Гости пытались активно играть в центре поля, но много ошибались в переходных фазах. Гости активизировались в конце тайма, но забить не смогли.
Учитывая результаты предыдущих матчей, "Металлург" уже не мог подняться выше в таблице, но запорожцы все же старались не проиграть в Вышгороде. На гол запорожцы все-таки наиграли, но реализовать свои моменты не могли. Было много борьбы в центре поля. Футболисты "Диназа" нарушениями правил грамотно сбивали темп матча.
В итоге, "Металлург" не попадает в Чемпионскую группу.
"Диназ" - "Металлург" 1:0
Голы: Кириченко (16)
"Диназ" (стартовый состав): Дмитренко – Ярмак, Литвинов, Волошин, Гильерме, Соловьев, Матюшенко, Малаки, Венгер, Кириченко, Новиков
"Металлург" (стартовый состав): Байда – Басов, Сокол, Буряк, Страдс, Снижко, Поддубный, Крапивный, Белоцерковец, Сейтхалилов, Фальковский
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