Если разрешит госадминистрация. Ингулец хочет провести зимний сбор в Турции

Главный тренер " Ингульца " Владислав Лупашко рассказал, какие планы у команды на зимнее межсезонье.

- Сейчас планируем дать ребятам отдых до середины декабря. Затем у них будут индивидуальные задания по беговой работе, чтобы из отпуска вышли более-менее готовыми. В начале января будем собираться здесь, на базе, проведем беговую работу, несколько спаррингов и, если госадминистрация позволит нам, то поедем в Турцию.

- Вы уже определились, кто весной может покинуть команду? На какие позиции требуется усиление?

- Усиление нужно на все позиции. Кто покинет команду - это будет зависеть от того, кого мы найдем. Нам нет смысла с кем-то прощаться, потому что пока у нас нет ни одного кандидата на то, чтобы нас усилить. Никто не выразил желание, никто не является свободным агентом.

Никто из агентов до сих пор не предложил достаточно приличных кандидатов, поэтому все будем решать по мере.