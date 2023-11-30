Игрок Диназа, который получил бан от УАФ на полгода за удар судьи, рассказал о своих дальнейших планах

КДК УАФ на 6 месяцев отстранил игрока "Диназа" Вячеслава Шевченко за удар головой в грудь арбитра Василия Файды после своего удаления в матче 15-го тура Первой лиги с "Горняком-Спорт" (0:2).

38-летний форвард рассказал о таком наказании и своих дальнейших действиях.

— Вячеслав, тот вердикт, который вам вынесли, не побуждает повесить бутсы на гвоздь еще до окончания бана? Все-таки в мае, когда истечет срок дисквалификации, вам будет почти 39…

– Решил это не комментировать. Тренироваться никто не запрещал, кажется. Честно, даже не знаю.

– Как отреагировал клуб, с которым у вас контракт до конца июня? Вы остаетесь в "Диназе"?

- У клуба сейчас свои вопросы, не ко мне. Я уже буду весной думать, что делать.

— Хватит терпения столько ждать? Учитывая солидный как для футболиста возраст...

– Я должен для себя, в первую очередь, решить. Сейчас ничего не могу сказать.