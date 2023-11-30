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Игрок Диназа, который получил бан от УАФ на полгода за удар судьи, рассказал о своих дальнейших планах

Первая лига

Правда, без особой конкретики

Игрок Диназа, который получил бан от УАФ на полгода за удар судьи, рассказал о своих дальнейших планах

фото из свободных источников

Новина українською

КДК УАФ на 6 месяцев отстранил игрока "Диназа" Вячеслава Шевченко за удар головой в грудь арбитра Василия Файды после своего удаления в матче 15-го тура Первой лиги с "Горняком-Спорт" (0:2).

38-летний форвард рассказал о таком наказании и своих дальнейших действиях.

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— Вячеслав, тот вердикт, который вам вынесли, не побуждает повесить бутсы на гвоздь еще до окончания бана? Все-таки в мае, когда истечет срок дисквалификации, вам будет почти 39…

– Решил это не комментировать. Тренироваться никто не запрещал, кажется. Честно, даже не знаю.

– Как отреагировал клуб, с которым у вас контракт до конца июня? Вы остаетесь в "Диназе"?

- У клуба сейчас свои вопросы, не ко мне. Я уже буду весной думать, что делать.

— Хватит терпения столько ждать? Учитывая солидный как для футболиста возраст...

– Я должен для себя, в первую очередь, решить. Сейчас ничего не могу сказать.

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Источник:
sport.ua
Комментарии
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Romerik (YNWA)
30.11.2023 в 00:53
"навіть не знаю", "думатиму що робити", "мушу вирішити", "нічого не можу сказати". Розповів так розповів про подальші плани блет
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Комментарии 1
Romerik (YNWA)
30.11.2023 в 00:53
"навіть не знаю", "думатиму що робити", "мушу вирішити", "нічого не можу сказати". Розповів так розповів про подальші плани блет
Ответить
0
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