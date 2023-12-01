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Карпаты официально покинули два бразильца
Львовский клуб попрощался с легионерами
Фото: ФК Карпати Львів
"Карпаты" прекратили сотрудничество с двумя футболистами. Бразильцы Эдуардо и Кристиан Ноту покинули львовский клуб, сообщает официальный сайт команды.
"Львы" со соглашению сторон досрочно разорвали договор с бразильским клубом "Понте Прета" относительно аренды Кристиана Ноту. Эдуардо Сантос Соарес после расторжения соглашения станет свободным агентом.
В первой части сезоне Ноту сыграл 8 матчей, в которых отметился одним мячом. Эдуардо провел за "зелено-белых" один поединок.
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