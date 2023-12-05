Нагорняк: Есть немало футболистов, которые звонят по телефону и просятся в Эпицентр

Главный тренер перволиговского " Эпицентра " Сергей Нагорняк рассказал о зимних планах команды.

– Уже определились, когда начнете подготовку к матчам весенней части чемпионата?

– Точной даты пока не назову. Но планируем собраться примерно 29 января – 1 февраля. Первый ссбор начнется либо в конце января, либо в начале февраля. Всего же планируем провести три этапа по две недели. Готовиться будем в Киеве.

– Болельщиков интересуют кадровые вопросы, а именно – будут ли новые футболисты?

– Конечно, хочется провести точечное усиление. Сейчас есть немало футболистов, которые звонят по телефону и просятся к нам. Мы пока думаем. Пожалуй, уже ближе к первому этапу подготовки буду принимать определенные решения, кого из потенциальных новичков пересматривать, а кому сразу отказать.

– Какое задание будет стоять перед командой на заключительную часть чемпионата?

– Мы не прочь побороться за 3-4 места, чтобы играть в плей-офф за выход в УПЛ. Конечно, хотелось бы бороться за 1-2 места, но мы реалисты понимаем, что отставание от "Карпат" и "Ингульца" довольно существенно. Так что задачу минимум на сезон мы выполнили – вышли в группу "Чемпионскую". Теперь нужно сражаться за переходные матчи.