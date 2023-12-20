Запорожец: Ингулец – это Поворознюк. Он любит это внимание

Бывший полузащитник " Ингульца " Евгений Запорожец который провел в клубе из Петрово 6 лет, рассказал о президенте клуба Александре Поворознюке.

– Президент менялся за эти годы? По мере того как росла его популярность?

– Александр Григорьевич Поворознюк, каким был сначала, таким и остался. Раньше, пока мы были в Первой и Второй лиге, не были особенно интересны. А потом, выйдя в финал Кубка, о нас заговорили. Едут в "Ингулец", а "Ингулец" – это Александр Григорьевич Поворознюк. Он в интервью траву косит и ворота ставит, и стадион строит, все рассказывает и показывает. Он любит это внимание. Затем вошли в УПЛ, еще больше телеканалов. Президент за словом в карман не полезет.

– А когда по его словам группа "Мюсли" сделала песню "Вова *б*шь их, бл*дь"?

– Общаясь с людьми, он всем говорил: Ты видишь, сколько у меня просмотров и прослушиваний? Уже миллионы!.

– На базе ее слушали?

– Когда она выстрелила, еще был перерыв в чемпионате. И по радио она играла и везде. Затем, когда тренировки возобновились, несколько раз слушали через колонку. Но не скажу, что она у нас как гимн была.

– А финал Лиги чемпионов 2022 года вы смотрели с комментарием Поворознюка?

– Скажу честно, смотрел с профессиональными комментаторами. Я включил его пять минут. Было чувство, что я с ним в комнате сижу. Когда человека близко знаешь, и знаешь его высказывание, уже заранее знаешь, что он может сказать.

Хотя многие ребята звонили: "Ты слышал, ты смотрел? Вот это он чудит и мочит". Отвечаю: "Я это слышу уже восемь лет, когда мы на стадионе играем".