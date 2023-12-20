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Запорожец: Поворознюк - не какой-то там "прохожий". Из пяти пенальти на тренировке – три-четыре точно забивал
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Бывший полузащитник "
– Поворознюк может сам провести тренировку или участвовать в тренировке команды?
– Так чтобы со свистком провести – такого никогда не было. А было настроение – брал вратаря и пенальти ему бил. Особенно летом: туфли снял или тапки и пошел ему бить босиком. Сначала с правой ударит, а потом говорит "давай с левой". Забьет пару мячей, и все. Соберет нас и скажет: "Ребята, я в вас верю". Развернулся и уехал. Правда, в последние годы так спонтанно бьет пенальти все реже.
– А как он бьет? Смотрит на движение вратаря и бьет в противоположный угол?
– Видел, пару девяток залетали. В основном, пытается в девятку ударить. На точность. По вратарю не бьет. По старинке, как раньше, разбежался, угол выбрал и пробил.
– Чтобы забить несколько раз, десяток пробьет?
– Да нет, он нормально забивал. Из пяти ударов – три-четыре точно забивал. Не скажу, что он какой-то там "прохожий". Нормально поставленный удар. К мячу правильно подходил. По разбегу видно.
– В двусторонке президент клуба принять участие?
– Нет. Мог посмотреть тренировки, выхватить вратаря из молодых или новеньких и пробить ему несколько раз. Проверить сразу.
– А Поворознюк мог побегать с ветеранами?
– Нет, Петрово – небольшой поселок. Это в больших городах можно такую команду собрать.
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