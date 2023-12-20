Запорожец: Поворознюк - не какой-то там "прохожий". Из пяти пенальти на тренировке – три-четыре точно забивал

Бывший полузащитник " Ингульца " Евгений Запорожец который провел в клубе из Петрово 6 лет, рассказал о том, как президент клуба Александр Поворознюк иногда принимал участие в тренировках команды.

– Поворознюк может сам провести тренировку или участвовать в тренировке команды?

– Так чтобы со свистком провести – такого никогда не было. А было настроение – брал вратаря и пенальти ему бил. Особенно летом: туфли снял или тапки и пошел ему бить босиком. Сначала с правой ударит, а потом говорит "давай с левой". Забьет пару мячей, и все. Соберет нас и скажет: "Ребята, я в вас верю". Развернулся и уехал. Правда, в последние годы так спонтанно бьет пенальти все реже.

– А как он бьет? Смотрит на движение вратаря и бьет в противоположный угол?

– Видел, пару девяток залетали. В основном, пытается в девятку ударить. На точность. По вратарю не бьет. По старинке, как раньше, разбежался, угол выбрал и пробил.

– Чтобы забить несколько раз, десяток пробьет?

– Да нет, он нормально забивал. Из пяти ударов – три-четыре точно забивал. Не скажу, что он какой-то там "прохожий". Нормально поставленный удар. К мячу правильно подходил. По разбегу видно.

– В двусторонке президент клуба принять участие?

– Нет. Мог посмотреть тренировки, выхватить вратаря из молодых или новеньких и пробить ему несколько раз. Проверить сразу.

– А Поворознюк мог побегать с ветеранами?

– Нет, Петрово – небольшой поселок. Это в больших городах можно такую команду собрать.