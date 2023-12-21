Запорожец: За победу в Кубке Украины среди любителей Поворознюк дал на команду 1 млн грн премиальных

Бывший полузащитник "Ингульца" Евгений Запорожец который провел в клубе из Петрово 10 лет, рассказал о том, какие премиальные были в команде.

– Президент "Ингульца" практиковал широкие жесты, неожиданные премиальные, например?

– Бывало. Даже в этом сезоне. Играли с "Викторией" дома. В середине первого тайма было удаление, мы вдесятером выиграли 3:0. Григорович в раздевалке крикнул: "Сегодня плюс 5 000 долларов к премиальным". Да и в каждом сезоне такое бывало. Хорошее настроение, хорошая игра – добавлял премиальные.

– А самые большие премиальные?

– В 2014 году, когда выиграли Кубок Украины среди любителей, Поворознюк дал миллион гривен на команду. Для любителей, да еще по тому курсу, была большая сумма.

За выход в финал Кубка Украины получили по 70-80 тыс. гривен. Это были самые большие.

– За индивидуальные показатели – голы, передачи – были премии?

– Никогда не было. Кто-то из администраторов мог угостить фруктами или тортом. Тренер вратарей Богдан Романович Шуст, когда в УПЛ вратари играли на ноль, выставлялся чем-нибудь сладеньким, фруктиками. Для поддержания настроения.