Металлист попрощался с опытным центбеком

" Металлист " расторг контракт с 25-летним центральным защитником Александром Маткобожиком.

Как сообщает Sport.ua, соглашение расторгнуто по соглашению сторон.

Маткобожик перебрался в стан "желто-синих" в начале августа этого года из "Вереса". В составе "Металлиста" футболист провел 12 матчей в Первой лиге, в одном из которых был удален с поля.

Ранее Александр Маткобожик поиграл также за "Зирку" и "Минай" (в Первой лиге и УПЛ), "Волынь" (в Первой лиге) и "Карпаты" (во Второй лиге).