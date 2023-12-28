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Металлист попрощался с опытным центбеком
Александр Маткобожик покинул харьковскую команду
ФК Металлист
"
Как сообщает Sport.ua, соглашение расторгнуто по соглашению сторон.
Маткобожик перебрался в стан "желто-синих" в начале августа этого года из "Вереса". В составе "Металлиста" футболист провел 12 матчей в Первой лиге, в одном из которых был удален с поля.
Ранее Александр Маткобожик поиграл также за "Зирку" и "Минай" (в Первой лиге и УПЛ), "Волынь" (в Первой лиге) и "Карпаты" (во Второй лиге).
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Источник:sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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