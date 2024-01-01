Ингулец в Турции проведет 6-7 спаррингов и планирует подписать 4-х новичков

Один из лидеров Первой лиги " Ингулец " огласил план подготовки на вторую часть сезона.

Команда начнет подготовку к весенней части сезона 15 января.

Первый этап подготовки подопечных Владислава Лупашко пройдет в Петрово, затем команда планирует отправиться на сбор в Турцию, откуда вернутся 6 марта.

На зарубежном этапе петровчане собираются сыграть 6-7 спаррингов.

Также отмечается, что в зимнее трансферное окно "Ингулец" хочет подписать четырех новобранцев.

Напомним, что "Ингулец" выиграл группу Б Первой лиги и весной поборется за право вернуться в УПЛ.