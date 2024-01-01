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Ингулец в Турции проведет 6-7 спаррингов и планирует подписать 4-х новичков
Клуб из Петрово огласил планы на зимнее межсезонье
instagram.com/fcinhulets
Один из лидеров Первой лиги "
Команда начнет подготовку к весенней части сезона 15 января.
Первый этап подготовки подопечных Владислава Лупашко пройдет в Петрово, затем команда планирует отправиться на сбор в Турцию, откуда вернутся 6 марта.
На зарубежном этапе петровчане собираются сыграть 6-7 спаррингов.
Также отмечается, что в зимнее трансферное окно "Ингулец" хочет подписать четырех новобранцев.
Напомним, что "Ингулец" выиграл группу Б Первой лиги и весной поборется за право вернуться в УПЛ.
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