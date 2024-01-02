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Металлист интересуется защитником ФСК Мариуполь

Первая лига

Футболист ранее выступал за харьковчан

Металлист интересуется защитником ФСК Мариуполь

Фото: instagram.com/fscmariupol

Новина українською

"Металлист" интересуется защитником ФСК "Мариуполь" Никитой Тепляковым. Об этом сообщает Sport Arena.

23-летний футболист ранее выступал за харьковчан, откуда отправлялся в аренду в "Вовчанск". В марте игрок перешел в "Мариуполь", подписав контракт на год, но покинет азовцев нынешней зимой.

В нынешнем сезоне Тепляков провел 18 матчей за "Мариуполь" во всех турнирах. На счету защитника - два гола и шесть результативных передач.

"Мариуполь весной начнет выступления в "Чемпионской группе" Первой лиге. "Металлист" поборется за право остаться в дивизионе.

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Металлист (Харьков) ФСК Мариуполь
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Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Алина Ерофеева
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