Игорь Солдат подтвердил факт переговоров с клубом Первой лиги

Бывший защитник "Миная" Игорь Солдат прокомментировал информацию о возможном переходе в "Буковину".

"Переговоры с черновицким клубом сейчас продолжаются", - отметил футболист.

В декабре 32-летний Солдат покинул "Минай", за который выступал с лета 2023 года. На его счету 13 матчей в УПЛ и один - в Кубке страны. Ранее он также защищал цвета "Десны", "Ингульца", "Вереса" и ЛНЗ. Портал Transfermarkt оценивает его в 200 тысяч евро.

Пока в активе "Буковины" 21 очко и она занимает второе место в группе "Выбывание" Первой лиги.