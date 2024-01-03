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Игорь Солдат подтвердил факт переговоров с клубом Первой лиги

Первая лига

Экс-защитник "Миная" может продолжить карьеру в "Буковине"

Игорь Солдат подтвердил факт переговоров с клубом Первой лиги

Фото - ФК Минай / автор невідомий

Новина українською

Бывший защитник "Миная" Игорь Солдат прокомментировал информацию о возможном переходе в "Буковину".

"Переговоры с черновицким клубом сейчас продолжаются", - отметил футболист.

В декабре 32-летний Солдат покинул "Минай", за который выступал с лета 2023 года. На его счету 13 матчей в УПЛ и один - в Кубке страны. Ранее он также защищал цвета "Десны", "Ингульца", "Вереса" и ЛНЗ. Портал Transfermarkt оценивает его в 200 тысяч евро.

Пока в активе "Буковины" 21 очко и она занимает второе место в группе "Выбывание" Первой лиги.

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Буковина (Черновцы) Игорь Солдат
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Источник:
FootBoom
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Kondor (Веселе)
03.01.2024 в 08:48
И это становится событием!?
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Комментарии 1
Kondor (Веселе)
03.01.2024 в 08:48
И это становится событием!?
Ответить
0
0

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