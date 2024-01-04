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Легионер Металлиста сменил клуб - Ярославский называл его суперигроком

Первая лига

Паулиньо Бойя продолжит карьеру на родине

Легионер Металлиста сменил клуб - Ярославский называл его суперигроком

Фото: mirassolfc.com.br

Новина українською

Вингер "Металлиста" Паулиньо Бойя присоединился к команде бразильской Серии В "Мирасол". Об этом информирует клубная пресс-служба.

Бойя проведет в новом клубе следующий сезон. Другие подробности сделки не сообщаются.

Паулиньо был представлен "Металлистом" в ноябре 2021 года. Трансфер обошелся в 1.6 млн евро, а президент харьковчан Александр Ярославский называл его "суперигроком". Бразилец так и не провел ни одного официального матча из-за начала полномасштабной войны.

После этого Бойа на правах аренды выступал за "Америку Минейро" и японскую "Киото Сангу". Портал Transfermarkt оценивает игрока в 700 тысяч евро.

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Источник:
mirassolfc.com.br
Опубликовал: Алина Ерофеева
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