У Пейшото закончился контракт с Металлистом. Бразилец подался в Японию

28-летний бразильский форвард Матеус Пейшото, права на которого до недавнего момента принадлежали " Металлисту ", стал свободным агентом и подписал полноценный контракт с новичком японской Джей-лиги клубом "Джубило Ивата".

Информация о сроках контракта футболиста не раскрывается.

Напомним, что в "Металлист" Пейшото перешел летом 2021 года за 150 тысяч евро из "Ред Булл Брагантино" и покинул харьковский клуб после начала полномасштабной фазы войны, после чего выступал на родине за различные команды на правах аренды.

В последние полгода Пейшото на правах аренды играл за бразильский "Атлетико Гойяниенсе", отличившись 4 забитыми мячами в 16 поединках.