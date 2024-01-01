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У Пейшото закончился контракт с Металлистом. Бразилец подался в Японию

Первая лига

Будет играть за Джубило Ивату

У Пейшото закончился контракт с Металлистом. Бразилец подался в Японию

Фото: ФК Металлист

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28-летний бразильский форвард Матеус Пейшото, права на которого до недавнего момента принадлежали "Металлисту", стал свободным агентом и подписал полноценный контракт с новичком японской Джей-лиги клубом "Джубило Ивата".

Информация о сроках контракта футболиста не раскрывается.

Напомним, что в "Металлист" Пейшото перешел летом 2021 года за 150 тысяч евро из "Ред Булл Брагантино" и покинул харьковский клуб после начала полномасштабной фазы войны, после чего выступал на родине за различные команды на правах аренды.

В последние полгода Пейшото на правах аренды играл за бразильский "Атлетико Гойяниенсе", отличившись 4 забитыми мячами в 16 поединках.

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Источник:
Джубило Ивата
Опубликовал: Михаил Черныш
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