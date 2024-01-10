"Не на 100%". Хавбек Ингульца оценил игру команды в осенней части сезона

Полузащитник "Ингульца" Александр Козак оценил первую половину сезона, а также рассказал о задачах команды на весеннюю часть чемпионата Первой лиги.

- Как оцениваешь первую половину сезона и для "Ингульца", и для себя лично?

Первую половину сезона я оцениваю не на 100%, если так можно сказать, потому что были матчи, где и я мог забивать, и команда могла выигрывать, но где-то что-то немножко не хватало. Потеряли очки там, где не имели права терять. Для себя лично хочу сказать, если не травма, то мог бы забить больше и в некоторых матчах, которые я пропустил, мог помочь команде, а так в принципе не плохо.

- Как проходит отпуск?

В отпуске проводил все время в Киеве со своей семьей, с женой и дочкой. С братом ходили играть в футбол, ходили в тренажерный зал. Сейчас тоже ходим готовимся к сборам.

- Как работает тренерский штаб во время отпуска?

Во время отпуска тренерский штаб бросал нам в мессенджерах работу, что нам нужно делать и как себя готовить, чтобы быть в тонусе и быть готовым к сборам. Тренерский штаб очень качественно проводит эту работу, что даже в отпуске мы очень хорошо себя чувствуем, потому что выполняем все упражнения, что нам говорят тренера.

- Были ли такие нагрузки, когда ты был в других клубах?

Да, были нагрузки, но другого направления. В плане беговой работы не было какой-то безумной подготовки, если сравнить с другими тренерами. Просто интенсивность на тренировках увеличилась. Благодаря той интенсивности, которую мы делали на тренировках во время первой части, я считаю, что это дало нам свои плоды. Вообще у меня были и худшие нагрузки, когда ты совсем не можешь. Поэтому я хочу сказать, что все было сделано очень разумно и все было продумано на шаг вперед.

- Планы на вторую половину сезона?

Планы на вторую половину сезона, я считаю, что нам по силам все эти матчи, которые остались сыграть удачно. Не хочу забегать вперед, я думаю, что еще рано говорить какие-то громкие слова, потому что все матчи будут тяжелые. Планы на вторую половину это как и на первую половину, готовиться от матча к матчу, и тогда все будет хорошо, как мы об этом и мечтаем всем клубом, - сказал Козак.