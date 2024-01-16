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Ингулец все зимние сборы проведет в Украине - от сбора в Турции пришлось отказаться
Стали известны зимние планы одного из лидеров Первой лиги
instagram.com/fcinhulets
Стали известны зимние планы подготовки "
Подготовку к весенней части сезона команда проведет в Украине. От сбора в Турции пришлось отказаться.
По информации Sport.ua, команда из Петрово примет участие в всеукраинского турнира на призы ассоциации футбола Полтавщины.
24 января "Ингулец" сыграет с "Олимпией" (Савинцы), 31 января подопечные Владислава Лупашко будут выяснять отношения с "Рокитой", 3 февраля – с "Горняком-Спортом", 6 февраля – с "Кремнем", 11-го – с ФК "Великие Сорочинцы". В случае выхода в следующий раунд "Ингулец" сыграет еще два поединка.
Заключительный этап начнется со спарринга с "Полтавой" 1 марта. Петровчане будут прилагать усилия, чтобы сыграть хотя бы три контрольных матча с командами УПЛ.
Тренерский штаб рассчитывает усилить ряды "Ингульца" 2-3 новичками.
Напомним, что "Ингулец" занимает второе место в группе "Чемпионская" Первой лиги, набрав 42 очка.
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