  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Ингулец все зимние сборы проведет в Украине - от сбора в Турции пришлось отказаться
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ингулец все зимние сборы проведет в Украине - от сбора в Турции пришлось отказаться

Первая лига

Стали известны зимние планы одного из лидеров Первой лиги

Ингулец все зимние сборы проведет в Украине - от сбора в Турции пришлось отказаться

instagram.com/fcinhulets

Новина українською

Стали известны зимние планы подготовки "Ингульца" ко второй части сезона в Первой лиге.

Подготовку к весенней части сезона команда проведет в Украине. От сбора в Турции пришлось отказаться.

По информации Sport.ua, команда из Петрово примет участие в всеукраинского турнира на призы ассоциации футбола Полтавщины.

24 января "Ингулец" сыграет с "Олимпией" (Савинцы), 31 января подопечные Владислава Лупашко будут выяснять отношения с "Рокитой", 3 февраля – с "Горняком-Спортом", 6 февраля – с "Кремнем", 11-го – с ФК "Великие Сорочинцы". В случае выхода в следующий раунд "Ингулец" сыграет еще два поединка.

Заключительный этап начнется со спарринга с "Полтавой" 1 марта. Петровчане будут прилагать усилия, чтобы сыграть хотя бы три контрольных матча с командами УПЛ.

Тренерский штаб рассчитывает усилить ряды "Ингульца" 2-3 новичками.

Напомним, что "Ингулец" занимает второе место в группе "Чемпионская" Первой лиги, набрав 42 очка.

По теме
yellow-arrow
Клуб Первой лиги арендовал защитника Александрии
yellow-arrow
Бузовская Нива арендовала хавбека Карпат, потери Металлурга. Таблица трансферов клубов Первой лиги
yellow-arrow
Президент ФСК Мариуполь: Цель одна - достигать максимальных высот
Ингулец (Петрово)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости