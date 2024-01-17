ФСК Мариуполь усилился опытным хавбеком

Центральный полузащитник Евгений Задоя сменил клуб в Первой лиге.

33-летний игрок подписал контракт с ФСК "Мариуполь", сообщает пресс-служба команды. Детали сделки неизвестны.

В первой части сезона Задоя защищал цвета "Подолья". На его счету 3 гола и 1 ассист в 16 матчах за перволиговый клуб. Ранее он играл за "Металлург" Запорожье, "Гелиос", "Верес", "Колос", "Аксу" и "Черноморец".

Также футболист в своем активе имеет выступления за юношеские сборные Украины.