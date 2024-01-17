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ФСК Мариуполь усилился опытным хавбеком

Первая лига

Евгений Задоя сменил клуб в Первой лиге

ФСК Мариуполь усилился опытным хавбеком

Фото: ФСК Маріуполь

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Центральный полузащитник Евгений Задоя сменил клуб в Первой лиге.

33-летний игрок подписал контракт с ФСК "Мариуполь", сообщает пресс-служба команды. Детали сделки неизвестны.

В первой части сезона Задоя защищал цвета "Подолья". На его счету 3 гола и 1 ассист в 16 матчах за перволиговый клуб. Ранее он играл за "Металлург" Запорожье, "Гелиос", "Верес", "Колос", "Аксу" и "Черноморец".

Также футболист в своем активе имеет выступления за юношеские сборные Украины.

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Евгений Задоя ФСК Мариуполь
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Источник:
ФСК Маріуполь
Опубликовал: Алина Ерофеева
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