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ФСК Мариуполь усилился опытным хавбеком
Евгений Задоя сменил клуб в Первой лиге
Фото: ФСК Маріуполь
Центральный полузащитник Евгений Задоя сменил клуб в Первой лиге.
33-летний игрок подписал контракт с ФСК "Мариуполь", сообщает пресс-служба команды. Детали сделки неизвестны.
В первой части сезона Задоя защищал цвета "Подолья". На его счету 3 гола и 1 ассист в 16 матчах за перволиговый клуб. Ранее он играл за "Металлург" Запорожье, "Гелиос", "Верес", "Колос", "Аксу" и "Черноморец".
Также футболист в своем активе имеет выступления за юношеские сборные Украины.
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Источник:ФСК Маріуполь
Опубликовал: Алина Ерофеева
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