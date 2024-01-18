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Буковина усилилась игроком из УПЛ
Новичком черновицкой команды стал Владислав Хамелюк
Фото: ФК Буковина
"Буковина" заключила соглашение о сотрудничестве с 25-летним полузащитником Владиславом Хамелюком.
Срок действия контракта не разглашается.
Хамелюк - воспитанник каменец-подольской ДЮСШ. Выступал за юношеские команды моршинской "Скалы" и запорожского "Металлурга", а в 17-летнем возрасте перешел в одесский "Черноморец". На профессиональном уровне в составе "моряков" Хамелюк дебютировал в сезоне 2017/18.
Далее в карьере Хамелюка были донецкий "Олимпик", ФК "Львов" и литовская "Йонава". Сезон 2022/23 и первую часть кампании 2023/24 Владислав провел в составе черкасского "ЛНЗ", за который в целом сыграл в 23 матчах и записал в свой актив два гола и две голевые передачи.
Также в активе Хамелюка - два матча в составе сборной Украины U-19.
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