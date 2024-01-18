Буковина усилилась игроком из УПЛ

"Буковина" заключила соглашение о сотрудничестве с 25-летним полузащитником Владиславом Хамелюком.

Срок действия контракта не разглашается.

Хамелюк - воспитанник каменец-подольской ДЮСШ. Выступал за юношеские команды моршинской "Скалы" и запорожского "Металлурга", а в 17-летнем возрасте перешел в одесский "Черноморец". На профессиональном уровне в составе "моряков" Хамелюк дебютировал в сезоне 2017/18.

Далее в карьере Хамелюка были донецкий "Олимпик", ФК "Львов" и литовская "Йонава". Сезон 2022/23 и первую часть кампании 2023/24 Владислав провел в составе черкасского "ЛНЗ", за который в целом сыграл в 23 матчах и записал в свой актив два гола и две голевые передачи.

Также в активе Хамелюка - два матча в составе сборной Украины U-19.