  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Буковина усилилась игроком из УПЛ
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Буковина усилилась игроком из УПЛ

Первая лига

Новичком черновицкой команды стал Владислав Хамелюк

Буковина усилилась игроком из УПЛ

Фото: ФК Буковина

Новина українською

"Буковина" заключила соглашение о сотрудничестве с 25-летним полузащитником Владиславом Хамелюком.

Срок действия контракта не разглашается.

Хамелюк - воспитанник каменец-подольской ДЮСШ. Выступал за юношеские команды моршинской "Скалы" и запорожского "Металлурга", а в 17-летнем возрасте перешел в одесский "Черноморец". На профессиональном уровне в составе "моряков" Хамелюк дебютировал в сезоне 2017/18.

Далее в карьере Хамелюка были донецкий "Олимпик", ФК "Львов" и литовская "Йонава". Сезон 2022/23 и первую часть кампании 2023/24 Владислав провел в составе черкасского "ЛНЗ", за который в целом сыграл в 23 матчах и записал в свой актив два гола и две голевые передачи.

Также в активе Хамелюка - два матча в составе сборной Украины U-19.

По теме
yellow-arrow
Кремень просматривает легионера Руха и экс-хавбека Буковины
yellow-arrow
Маркевич: Если клубам УПЛ можно ехать на заграничные сборы, то чем Первая лига хуже?
yellow-arrow
Мінмолодьспорту запретило Карпатам выезжать за границу на зимние сборы
Буковина (Черновцы) Владислав Хамелюк
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Буковина
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости