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Карпаты арендовали хавбека Металлурга

Первая лига

Сделка рассчитана на один год

Карпаты арендовали хавбека Металлурга

Фото: МФК Металург

Новина українською

Полузащитник "Металлурга" Дмитрий Иродовский перешел на правах аренды в "Карпаты", сообщает официальный сайт запорожского клуба.

Арендное соглашение рассчитано на один год. Договор предусматривает опцию выкупа игрока.

В текущем сезоне 20-летний полузащитник отыграл 15 матчей за запорожцев в Первой лиге. Также он принял участие в трех поединках за дубль "Металлурга" во Второй лиге и отметился двумя голами.

Напомним, в весенней части чемпионата "Карпаты" сыграют в чемпионской группе и поборются за выход в УПЛ.

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Источник:
mfcmetalurg.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
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