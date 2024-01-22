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Карпаты арендовали хавбека Металлурга
Сделка рассчитана на один год
Фото: МФК Металург
Полузащитник "Металлурга" Дмитрий Иродовский перешел на правах аренды в "Карпаты", сообщает официальный сайт запорожского клуба.
Арендное соглашение рассчитано на один год. Договор предусматривает опцию выкупа игрока.
В текущем сезоне 20-летний полузащитник отыграл 15 матчей за запорожцев в Первой лиге. Также он принял участие в трех поединках за дубль "Металлурга" во Второй лиге и отметился двумя голами.
Напомним, в весенней части чемпионата "Карпаты" сыграют в чемпионской группе и поборются за выход в УПЛ.
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