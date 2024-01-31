  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Тренер Буковины: Можно рассчитывать, что с новым спонсором команда снова будет на виду
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Буковины: Можно рассчитывать, что с новым спонсором команда снова будет на виду

Первая лига

У Буковины - новый титульный спонсор

Тренер Буковины: Можно рассчитывать, что с новым спонсором команда снова будет на виду

bukfc.com

Новина українською

В Черновцах состоялась пресс-конференция, на которой был представлен новый титульный спонсор "Буковины" - компанию "Демарт".

Принял в этой встрече участие и главный тренер перволиговой "Буковины" Андрей Мельничук, который рассказал о ближайших планах команды.

"Меня больше всего порадовало то, что при поддержке "Демарта" в Черновцах, наконец, возьмутся за выстраивание футбольной пирамиды, начиная от создания Академии и заканчивая командой мастеров. Важно, что в центре внимания будет и совершенствование футбольной инфраструктуры. Речь идет о соответствии требованиям настоящего стадиона "Буковина", возведение загородной базы, новых футбольных полей. Если эти вопросы будут решаться в комплексе, то можно рассчитывать, что "Буковина" снова будет на виду на всеукраинской арене.

А серьезность намерений наших новых инвесторов подтверждает то, что "Буковина" уже усилилась группой квалифицированных футболистов, укрепила тренерский штаб, профинансировано два этапа подготовки на Закарпатье, где сможем тренироваться в надлежащих условиях. Сейчас для нас главное оправдать надежды", - сказал Мельничук.

Напомним, что в весенней чсти сезона в Первой лиг "Буковина" будет играть в группе "Выбывание" имея в активе перед возобновлением сезона 21 очко.

По теме
yellow-arrow
Хавбек Ингульца: Не нужно было ехать в Россию. Время назад не вернешь. Жалею об этом
yellow-arrow
Металлист отправил своего форварда-легионера в аренду в Китай
yellow-arrow
Стартовал Зимний кубок АФП. Таблица контрольных матчей клубов Первой лиги. Зима 2024
Буковина (Черновцы) Андрей Мельничук
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости