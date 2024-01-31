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Тренер Буковины: Можно рассчитывать, что с новым спонсором команда снова будет на виду
У Буковины - новый титульный спонсор
bukfc.com
В Черновцах состоялась пресс-конференция, на которой был представлен новый титульный спонсор "
Принял в этой встрече участие и главный тренер перволиговой "Буковины" Андрей Мельничук, который рассказал о ближайших планах команды.
"Меня больше всего порадовало то, что при поддержке "Демарта" в Черновцах, наконец, возьмутся за выстраивание футбольной пирамиды, начиная от создания Академии и заканчивая командой мастеров. Важно, что в центре внимания будет и совершенствование футбольной инфраструктуры. Речь идет о соответствии требованиям настоящего стадиона "Буковина", возведение загородной базы, новых футбольных полей. Если эти вопросы будут решаться в комплексе, то можно рассчитывать, что "Буковина" снова будет на виду на всеукраинской арене.
А серьезность намерений наших новых инвесторов подтверждает то, что "Буковина" уже усилилась группой квалифицированных футболистов, укрепила тренерский штаб, профинансировано два этапа подготовки на Закарпатье, где сможем тренироваться в надлежащих условиях. Сейчас для нас главное оправдать надежды", - сказал Мельничук.
Напомним, что в весенней чсти сезона в Первой лиг "Буковина" будет играть в группе "Выбывание" имея в активе перед возобновлением сезона 21 очко.
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