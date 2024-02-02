  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Воспитанник Динамо будет выступать за перволиговую Кудровку-Ниву
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Воспитанник Динамо будет выступать за перволиговую Кудровку-Ниву

Первая лига

Игрок находился без клуба с лета 2023 года

Воспитанник Динамо будет выступать за перволиговую Кудровку-Ниву

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Нападающий Дмитрий Коркишко стал игроком ФК "Кудровка-Нива". Об этом в комментарии Sport Arena рассказал генеральный директор клуба Евгений Кушнир.

На протяжении карьеры 33-летний футболист выступал за киевские "Динамо-2" и "Арсенал", белорусский "Минск", ФК "Полтаву", "Черноморец", турецкие "Гиресунспор" и "Хатайспор", СК "Днепр-1", "Черноморец", казахстанский "Актобе" и "Металлист". На уровне УПЛ провел 88 матчей, забил 14 голов.

С лета 2023 года футболист оставался без клуба и поддерживал форму вместе с аматорским клубом" Штурм" Иванков.

Напомним, "Нива" (Бузовая) с весны будет выступать под названием "Кудровка-Нива". Новым главным тренером команды станет Роман Локтионов, который в данный момент тренирует ФК "Кудровка".

"Нива" заняла 4-е место в группе А в осенней части сезона и квалифицировалась в Чемпионскую группу Первой лиги.

По теме
yellow-arrow
Кудровка-Нива подписала чемпиона Европы. Таблица трансферов клубов Первой лиги
yellow-arrow
Мирону Маркевичу – 73 года: что вы знаете о наставнике Карпат? Квиз от UA-Футбол
yellow-arrow
Карпаты до конца сезона арендуют Булезу
Дмитрий Коркишко Нива (Бузовая) ФК Кудровка
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости