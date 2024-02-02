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Воспитанник Динамо будет выступать за перволиговую Кудровку-Ниву
Игрок находился без клуба с лета 2023 года
scdnipro1.com.ua
Нападающий Дмитрий Коркишко стал игроком ФК "Кудровка-Нива". Об этом в комментарии Sport Arena рассказал генеральный директор клуба Евгений Кушнир.
На протяжении карьеры 33-летний футболист выступал за киевские "Динамо-2" и "Арсенал", белорусский "Минск", ФК "Полтаву", "Черноморец", турецкие "Гиресунспор" и "Хатайспор", СК "Днепр-1", "Черноморец", казахстанский "Актобе" и "Металлист". На уровне УПЛ провел 88 матчей, забил 14 голов.
С лета 2023 года футболист оставался без клуба и поддерживал форму вместе с аматорским клубом" Штурм" Иванков.
Напомним, "Нива" (Бузовая) с весны будет выступать под названием "Кудровка-Нива". Новым главным тренером команды станет Роман Локтионов, который в данный момент тренирует ФК "Кудровка".
"Нива" заняла 4-е место в группе А в осенней части сезона и квалифицировалась в Чемпионскую группу Первой лиги.
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