Бывший голкипер Зари может присоединиться к Прикарпатье

Голкипер Владислав Кучерук может присоединиться к "Прикарпатье". Об этом сообщает Sport.ua.

Как говорится в источнике, 24-летний голкипер Владислав Кучерук появился в тренировочном лагере "Прикарпатье". А в матче против "Хуста", который проходил 10 февраля, Кучерук провел первые 45 минут матча. Отмечается, что этой зимой голкипер успел побывать на просмотре "Миная" и "Виктории".

Напомним, в январе 2023 года Владислав Кучерук перешел в луганскую "Зарю", но в июле этого года покинул команду и до сих пор находится без команды.