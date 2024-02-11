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Бывший голкипер Зари может присоединиться к Прикарпатье
Воспитанник Динамо может перебраться в Первую лигу
Фото: Динамоманія
Голкипер Владислав Кучерук может присоединиться к "Прикарпатье". Об этом сообщает Sport.ua.
Как говорится в источнике, 24-летний голкипер Владислав Кучерук появился в тренировочном лагере "Прикарпатье". А в матче против "Хуста", который проходил 10 февраля, Кучерук провел первые 45 минут матча. Отмечается, что этой зимой голкипер успел побывать на просмотре "Миная" и "Виктории".
Напомним, в январе 2023 года Владислав Кучерук перешел в луганскую "Зарю", но в июле этого года покинул команду и до сих пор находится без команды.
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