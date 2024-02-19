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Экс-защитник Металлиста перешел в ФСК Мариуполь
Футболист сменил клуб
Фото: ФСК Маріуполь
Защитник Александр Маткобожик перешел в ФСК "Мариуполь", сообщает пресс-служба команды.
Срок действия контракта не разглашается.
26-летний Маткобожик - воспитанник волынского футбола. Первый клуб во взрослом футболе - "Зирка" из Кропивницкого. Еще Александр выступал за луцкую "Волынь", закарпатский "Минай", львовские "Карпаты" и ровенский "Верес".
Предыдущим его клубом был "Металлист". В составе харьковчан он провел 12 матчей в Первой лиге, в одном из которых был удален с поля.
Основная позиция игрока - центральный защитник. Имеет опыт игры на позиции правого защитника.
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