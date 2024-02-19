Экс-защитник Металлиста перешел в ФСК Мариуполь

Защитник Александр Маткобожик перешел в ФСК "Мариуполь", сообщает пресс-служба команды.

Срок действия контракта не разглашается.

26-летний Маткобожик - воспитанник волынского футбола. Первый клуб во взрослом футболе - "Зирка" из Кропивницкого. Еще Александр выступал за луцкую "Волынь", закарпатский "Минай", львовские "Карпаты" и ровенский "Верес".

Предыдущим его клубом был "Металлист". В составе харьковчан он провел 12 матчей в Первой лиге, в одном из которых был удален с поля.

Основная позиция игрока - центральный защитник. Имеет опыт игры на позиции правого защитника.