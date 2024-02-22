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Официально: Лопыренок присоединился к Буковине

Первая лига
Обновлено

Опытный защитник продолжит карьеру в Первой лиге

Официально: Лопыренок присоединился к Буковине

bukfc.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

28-летний защитник Максим Лопыренок, который недавно покинул ЛНЗ на правах свободного агента, подписал контракт с перволиговской "Буковиной".

Условия и сроки контракта клуб не афиширует.

Напомним, что во второй части сезона "Буковина" будет играть в группе "Выживание".

Также стоит отметить, что недавно титульным спонсором клуба стала компания президента "Прометея" Дубинского "Демарт".

В текущем сезоне УПЛ защитник провел за ЛНЗ 9 матчей за черкащан без результативных действий.

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Буковина (Черновцы) Максим Лопыренок
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