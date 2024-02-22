Первая лига
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Официально: Лопыренок присоединился к Буковине
Опытный защитник продолжит карьеру в Первой лиге
bukfc.com
28-летний защитник Максим Лопыренок, который недавно покинул ЛНЗ на правах свободного агента, подписал контракт с перволиговской "
Условия и сроки контракта клуб не афиширует.
Напомним, что во второй части сезона "Буковина" будет играть в группе "Выживание".
Также стоит отметить, что недавно титульным спонсором клуба стала компания президента "Прометея" Дубинского "Демарт".
В текущем сезоне УПЛ защитник провел за ЛНЗ 9 матчей за черкащан без результативных действий.
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