"У меня совесть чиста перед родными и сыном", - защитник Левого Берега рассказал о своем решении защищать Украину

Защитник " Левого Берега " Тарас Пинчук рассказал о своем решении пойти защищать страну от рашистов.

"Мы были на сборах в Турции. Я как раз восстанавливался после операции, когда началась полномасштабная война. Решил ехать домой. Там нас немного вернулось – я ребят тоже могу понять.

Ушел воевать, потому что у меня мама с братом были в оккупации в Буче в этот момент. Всё завершилось хорошо, хотя они были в центре оккупации. Повезло, что не было связи, и они не знали, что происходит. Да, к ним заходили, но все обошлось. Они видели это все, что есть русские войска, что было громко.

Но поскольку они почти не выходили из дома, а колодец находился во дворе, то смогли это все пережить. У людей были проблемы с питьевой водой – топили снег. Повезло, что у мамы с братом был колодец.

Я сделал свой выбор. У меня совесть чиста перед родными и сыном. Долго не думал, но когда принял это решение, оно мне потом отозвалось. Но я не жалею. Нельзя жалеть о том, что произошло", - сказал Пинчук.