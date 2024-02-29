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Умер лучший бомбардир в истории Карпат
Печальная весть пришла из Львова
Фото: із відкритих джерел
В среду, 28 февраля, на 77-м году жизни умер лучший бомбардир в истории львовских "Карпат" Владимир Данилюк. Об этом сообщил представитель "зелено-белых" Юрий Назаркевич.
Владимир Александрович защищал цвета "львов" с апреля 1969 по октябрь 1978. За это время нападающий провел 322 матча, в которых забил 94 гола. Это лучший показатель в истории клуба.
Вместе с "Карпатами" Данилюк в 1969 году стал обладателем Кубка СССР. Также он получал признание Заслуженного тренера Украины в 1990 году.
В 2023 году Данилюк пережил ракетный удар российских террористов.
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