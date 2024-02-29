Умер лучший бомбардир в истории Карпат

В среду, 28 февраля, на 77-м году жизни умер лучший бомбардир в истории львовских "Карпат" Владимир Данилюк. Об этом сообщил представитель "зелено-белых" Юрий Назаркевич.

Владимир Александрович защищал цвета "львов" с апреля 1969 по октябрь 1978. За это время нападающий провел 322 матча, в которых забил 94 гола. Это лучший показатель в истории клуба.

Вместе с "Карпатами" Данилюк в 1969 году стал обладателем Кубка СССР. Также он получал признание Заслуженного тренера Украины в 1990 году.

В 2023 году Данилюк пережил ракетный удар российских террористов.