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В Металлисте высказались о возможности допуска болельщиков на матчи в Ужгороде
Харьковчане проводят домашние игры на Закарпатье
Фото: ФК Металіст
Гендиректор "Металлиста" Валерий Грига рассказал, планирует ли клуб допускать зрителей на домашних матчах Первой лиги в Ужгороде.
"Этот вопрос сейчас прорабатывается, соответствующие службы ведут консультации с Закарпатской областной военной администрацией, руководством стадиона "Авангард" и другими структурами, задействованными в случае допуска болельщиков на домашние матчи "Металлиста". Есть требования, которые нужно выполнить и достаточно существенные.
У "Металлиста" ситуация несколько сложнее, чем у других, потому что на 95% офис клуба живет и работает в Харькове. Как и большинство наших болельщиков. В Ужгороде базируется только персонал, занимающийся непосредственно вопросами жизнедеятельности команды. Тем не менее, для нас этот вопрос действительно актуален.
Как вы понимаете, проведение матчей со зрителями требует достаточно существенного привлечения работников – это организация дополнительных мер безопасности и контроля, стюардов, продажи билетов, постоянной коммуникации с органами власти и правопорядка (ОВА, полиция, ГЧСЧ), укрытий и многое другое.
Поэтому на данный момент клуб это просчитывает и о конкретном количестве болельщиков говорить рано. В случае, если нам удастся решить все вопросы, "Металлист" сообщит об этом на официальных ресурсах", – сказал Грига.
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