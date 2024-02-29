В Металлисте высказались о возможности допуска болельщиков на матчи в Ужгороде

Гендиректор "Металлиста" Валерий Грига рассказал, планирует ли клуб допускать зрителей на домашних матчах Первой лиги в Ужгороде.

"Этот вопрос сейчас прорабатывается, соответствующие службы ведут консультации с Закарпатской областной военной администрацией, руководством стадиона "Авангард" и другими структурами, задействованными в случае допуска болельщиков на домашние матчи "Металлиста". Есть требования, которые нужно выполнить и достаточно существенные.

У "Металлиста" ситуация несколько сложнее, чем у других, потому что на 95% офис клуба живет и работает в Харькове. Как и большинство наших болельщиков. В Ужгороде базируется только персонал, занимающийся непосредственно вопросами жизнедеятельности команды. Тем не менее, для нас этот вопрос действительно актуален.

Как вы понимаете, проведение матчей со зрителями требует достаточно существенного привлечения работников – это организация дополнительных мер безопасности и контроля, стюардов, продажи билетов, постоянной коммуникации с органами власти и правопорядка (ОВА, полиция, ГЧСЧ), укрытий и многое другое.

Поэтому на данный момент клуб это просчитывает и о конкретном количестве болельщиков говорить рано. В случае, если нам удастся решить все вопросы, "Металлист" сообщит об этом на официальных ресурсах", – сказал Грига.