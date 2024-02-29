Карпаты заинтересованы в подписании основного игрока Зари

Защитник "Зари" Андерсон Джордан имеет шанс сменить клубную прописку в пределах Украины, пишет Футбол 24.

24-летний бразилец защищает цвета луганчан на правах аренды из бразильской ФК "Вила Нова". Луганский клуб имеет опцию выкупа Джордана за 400 тысяч евро.

По информации издания, в подписании Джордана заинтересованы "Карпаты". Отмечается, что Джордана в "Зарю" порекомедовал Глеб Корниенко, который недавно стал главным скаутом во львовском клубе.

В нынешнем сезоне Андерсон провел 24 матча за "Зарю" во всех турнирах и забил 1 гол. Стоит заметить, что Джордан непременно оставался основным игроком луганчан несмотря на частую смену тренеров.