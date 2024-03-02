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Жилмар: Ходили слухи, что арбитр Швецов за матч Севастополь - Металлург получил 200 тысяч долларов
Известный матч, после которого появилась крылатая фраза базар-лига
Фото: ФК Львов
Бразильский специалист Жилмар, который в свое время входил в тренерский штаб запорожского "
– Вы застали "Металлург", который вылетел в Первую лигу, но через год вернулся в УПЛ. Кроме скандального матча с "Севастополем" есть что вспомнить?
– У нас была очень сильная команда в плане ментальности. Мы перед игрой выходили, понимая, что победа в кармане. Не потому, что было какое-то неуважение. Это было на уровне внутренних чувств. Мы далеко отпустили "Закарпатье", их уже не догнать, поэтому оставалось бороться за второе место, которое давало путевку в УПЛ.
– После того, как арбитр Швецов наварил в Севастополе, вы верили, что для вас еще ничего не потеряно?
– Тот матч Леха Белик окрестил Базар-лигой. Так оно и было. Местная публика не стеснялась прибегать к расистским проявлениям в мой адрес и Жуниора. Игра была тяжелой. Весь мир видел, как Кузнецов забил нам рукой. Правда или нет, но ходили слухи, что арбитр за этот матч получил 200 тысяч долларов.
Хорошо помню, как Леха в первом матче за "Металлург" забил пять голов Буковине.
Следовало выигрывать у "Гелиоса" в последнем туре и надеяться, что "Севастополь" потеряет очки с "Буковиной" (когда Игорь Коломойский пообещал вознаграждение "Буковине", если они обеспечат нужный результат).
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