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Воспитанник Динамо может перейти в Подолье
Сейчас футболист выступает за "Левый берег"
Фото: із відкритих джерел
Вингер "Левого берега" Максим Кулиш может перейти в "Подолье", сообщает Sport Arena.
25-летний футболист - воспитанник "Динамо" и выступал за юношеские команды киевлян с 2016 по 2017 годы. В дальнейшем играл за вторые команды "Ворсклы" и "Александрии", словацкую "Сеницу", "Минай-2", "Рубикон" и "Диназ". К "Левому Берегу" присоединился летом 2023-го, до этого полгода оставался без клуба.
В текущем сезоне Кулиш выходил на поле 13 раз и отметился одним ассистом. В его активе — лишь два выхода с первых минут в чемпионате.
Напомним, "Левый берег" — один из лидеров Первой лиги и претендент на повышение в классе. "Подолье" весну-2024 проведет в борьбе за выживание.
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