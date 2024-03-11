Карпаты арендуют 20-летнего хавбека Шахтера

" Карпаты " продолжают работу на трансферном рынке. Как сообщает Sport.ua, львовский клуб подписал очередного новичка.

Речь идет о 20-летнем хавбеке "Шахтера" Михаиле Хромее, который ближайшие полгода будет играть во львовской команде на правах аренды.

Напомним, что Хромей являет воспитанником "Шахтера" и успел поиграть в аренде в "Мариуполе", в составе которого провел 11 матчей. Также Хромей вызывался в ряды юношеский сборных Украины (U-17, U-19).

Напомним, что "Карпаты" стартовый поединок в группе "Чемпионская" Первой лиги проведут 23 марта во Львове с ФК "Полтава".