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Карпаты арендуют 20-летнего хавбека Шахтера
Андрей Хромей на полгода в Карпатах
Фото: ФК Мариуполь
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Речь идет о 20-летнем хавбеке "Шахтера" Михаиле Хромее, который ближайшие полгода будет играть во львовской команде на правах аренды.
Напомним, что Хромей являет воспитанником "Шахтера" и успел поиграть в аренде в "Мариуполе", в составе которого провел 11 матчей. Также Хромей вызывался в ряды юношеский сборных Украины (U-17, U-19).
Напомним, что "Карпаты" стартовый поединок в группе "Чемпионская" Первой лиги проведут 23 марта во Львове с ФК "Полтава".
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