Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Каденко: 14 клубов ПФЛ собираются проводить домашние матчи со зрителями
Сейчас на завершающем этапе оформление клубами необходимых документов
Президент ПФЛ Украины Александр Каденко рассказал сколько команд, выступающих под эгидой лиги, собираются играть дома с болельщиками.
"Под нашей опекой 20 команд Первой лиги и 13 – Второй. По той информации, которой я владею, 14 из них собираются проводить домашние матчи со зрителями. Сейчас уже на завершающем этапе оформление клубами необходимых документов, которые должны быть утверждены комиссиями, созданными при областных военных госадминистрациях. Именно эти организации и ответственны за то, чтобы тем болельщикам, которые придут на футбол в случае воздушной тревоги была гарантирована безопасность.
Сейчас больше всего зрителей на своих домашних поединках готовы принять "Карпаты" и "Буковина" - до двух тысяч. А вот еще два представителя из группы "Чемпионская" – "Ингулец" и "Прикарпатье" пока не планируют приглашать 12-го игрока", - поделился Каденко.
Напомним, 23 марта возобновятся чемпионаты Первой и Второй лиг. В группе "Чемпионская" Первой лиги впереди "Карпаты" - 45 очков, а во Второй лиге лидирует "Звягель" - 40 пунктов.
Популярное сейчас
- Самая эпичная развязка дня. Байер — Карабах 3:2. Видео голов и обзор матча
- 3 итальянских клуба, 2 английских, французский, Байер и Трубин. Известны все участники 1/4 финала Лиги Европы
- ЛЕ. Байер - Карабах 3:2. Драма в компенсированное время в Леверкузене
- Металлург на грани развала. Команду покинули 4 игрока, может уйти и тренер
- Жена футболиста Днепра-1 побаловала фанатов откровенным фото после разблокировки страницы в инстаграме. ФОТО
- Красотка дня. Яркая возлюбленная португальской звезды Манчестер Сити. ФОТО