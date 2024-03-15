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Каденко: 14 клубов ПФЛ собираются проводить домашние матчи со зрителями

Первая лига

Сейчас на завершающем этапе оформление клубами необходимых документов

Каденко: 14 клубов ПФЛ собираются проводить домашние матчи со зрителями

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Президент ПФЛ Украины Александр Каденко рассказал сколько команд, выступающих под эгидой лиги, собираются играть дома с болельщиками.

"Под нашей опекой 20 команд Первой лиги и 13 – Второй. По той информации, которой я владею, 14 из них собираются проводить домашние матчи со зрителями. Сейчас уже на завершающем этапе оформление клубами необходимых документов, которые должны быть утверждены комиссиями, созданными при областных военных госадминистрациях. Именно эти организации и ответственны за то, чтобы тем болельщикам, которые придут на футбол в случае воздушной тревоги была гарантирована безопасность.

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Сейчас больше всего зрителей на своих домашних поединках готовы принять "Карпаты" и "Буковина" - до двух тысяч. А вот еще два представителя из группы "Чемпионская" – "Ингулец" и "Прикарпатье" пока не планируют приглашать 12-го игрока", - поделился Каденко.

Напомним, 23 марта возобновятся чемпионаты Первой и Второй лиг. В группе "Чемпионская" Первой лиги впереди "Карпаты" - 45 очков, а во Второй лиге лидирует "Звягель" - 40 пунктов.

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ПФЛ Александр Каденко
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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