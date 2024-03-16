Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Новым тренером Металлурга стал Гай. Брат скандального Алексея
Пертурбации в запорожском клубе
mfcmetalurg.com
Запорожский "Металлург" объявил об изменениях в тренерском штабе.
Владимир Микитин покинул пост главного тренера, исполняющим обязанности назначен Антон Гай.
Отметим, что Антон Гай – младший брат скандального Алексея Гая, который "прославился" отказом надевать футболку с надписью "Слава украинской армии" в 2014 году перед матчем УПЛ.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
За свою игровую карьеру Антон успел поиграть за "Металлург", "Ильичевец", "Феникс-Ильичевец", "Днепр" Могилев, "Шахтер" Должанск и "Таврию-Скиф". Также вызывался в расположения юношеских сборных Украины U-17 и U-19.
В тренерском штабе "Металлурга" Антон Гай работает с 2021 года.
Популярное сейчас
- Александрия отрывается от зоны вылета, Динамо и Шахтер побеждают. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Трубин встретится с обидчиком Шахтёра. Состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы
- Лунин против Холанда. Определились пары четвертьфинала Лиги чемпионов
- Карпаты объявили о подписании экс-легионера Полесья
- Невероятная история любви Луниных: от Днепра до Мадрида
- "Гольф – это моя любовь, симпатия, восхищение". Как Андрей Шевченко покорял новый спортивный мир