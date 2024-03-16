Официально: Новым тренером Металлурга стал Гай. Брат скандального Алексея

Запорожский "Металлург" объявил об изменениях в тренерском штабе.

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Владимир Микитин покинул пост главного тренера, исполняющим обязанности назначен Антон Гай.

Отметим, что Антон Гай – младший брат скандального Алексея Гая, который "прославился" отказом надевать футболку с надписью "Слава украинской армии" в 2014 году перед матчем УПЛ.

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За свою игровую карьеру Антон успел поиграть за "Металлург", "Ильичевец", "Феникс-Ильичевец", "Днепр" Могилев, "Шахтер" Должанск и "Таврию-Скиф". Также вызывался в расположения юношеских сборных Украины U-17 и U-19.

В тренерском штабе "Металлурга" Антон Гай работает с 2021 года.