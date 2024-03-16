  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Официально: Новым тренером Металлурга стал Гай. Брат скандального Алексея
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Новым тренером Металлурга стал Гай. Брат скандального Алексея

Первая лига
Обновлено

Пертурбации в запорожском клубе

Официально: Новым тренером Металлурга стал Гай. Брат скандального Алексея

mfcmetalurg.com

Новина українською

Запорожский "Металлург" объявил об изменениях в тренерском штабе.

Читайте такжеРаспад продолжается: Тренер Металлурга написал заявление

Владимир Микитин покинул пост главного тренера, исполняющим обязанности назначен Антон Гай.

Отметим, что Антон Гай – младший брат скандального Алексея Гая, который "прославился" отказом надевать футболку с надписью "Слава украинской армии" в 2014 году перед матчем УПЛ.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

За свою игровую карьеру Антон успел поиграть за "Металлург", "Ильичевец", "Феникс-Ильичевец", "Днепр" Могилев, "Шахтер" Должанск и "Таврию-Скиф". Также вызывался в расположения юношеских сборных Украины U-17 и U-19.

В тренерском штабе "Металлурга" Антон Гай работает с 2021 года.

По теме
yellow-arrow
Распад продолжается: Тренер Металлурга написал заявление
yellow-arrow
Будем считать, что случайность. Игрок Шахтера в спарринге с Карпатами вынес арбитра. ВИДЕО
yellow-arrow
Маркевич - о спарринге с Шахтером: У горняков и без сборников хватает звезд
Металлург (Запорожье)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
МФК Металург
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости