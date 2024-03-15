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Распад продолжается: Тренер Металлурга написал заявление
В Запорожье все плохо
Фото: facebook.com/mfcmetalurg
Главный тренер запорожского "Металлурга" Владимир Микитин не будет возглавлять команду.
По информации Sport.ua, после спарринга "Металлурга" с воспитанниками клубной спортшколы, который прошел 15 марта, тренер написал заявление на отпуск. Это же сделал его помощник – Сергей Руденко.
Судя по всему, в команду Микитин уже не вернется. Руководство клуба определится с его преемником до 18 марта. Один из кандидатов – известный в прошлом футболист и тренер Илья Близнюк.
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Напомним, что Микитин возглавлял "металлургов" с 2020 года.
Недавно покинули команду еще четыре ведущих футболиста: Сергей Басов, Богдан Сокол, Дмитрий Поддубный и Сулейман Сейтхалилов.
Напомним, что в начале января горсовет Запорожья существенно урезал бюджет клуба, из-за чего "Металлург" был вынужден расформировать вторую и женскую команды.
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