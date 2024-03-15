Распад продолжается: Тренер Металлурга написал заявление

Главный тренер запорожского "Металлурга" Владимир Микитин не будет возглавлять команду.

По информации Sport.ua, после спарринга "Металлурга" с воспитанниками клубной спортшколы, который прошел 15 марта, тренер написал заявление на отпуск. Это же сделал его помощник – Сергей Руденко.

Судя по всему, в команду Микитин уже не вернется. Руководство клуба определится с его преемником до 18 марта. Один из кандидатов – известный в прошлом футболист и тренер Илья Близнюк.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что Микитин возглавлял "металлургов" с 2020 года.

Недавно покинули команду еще четыре ведущих футболиста: Сергей Басов, Богдан Сокол, Дмитрий Поддубный и Сулейман Сейтхалилов.

Напомним, что в начале января горсовет Запорожья существенно урезал бюджет клуба, из-за чего "Металлург" был вынужден расформировать вторую и женскую команды.