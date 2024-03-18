Первая лига возвращается. Что нужно знать о весенней части сезона

Уже в пятницу стартует весенняя часть сезона в Первой лиге. Уверены, что команды подарят болельщикам интригу и положительные эмоции.

Каков формат соревнований?

После первой части сезона образовались группа "Чемпионская" и группа "Выбывание", в которых будут играть по 10 команд. Команды, которые до этого играли в одной группе, не будут играть друг с другом на втором этапе. В турнирной таблице переносятся результаты их игр на первом этапе.

Таким образом, на втором этапе пять команд из группы А будут играть в два круга против пяти команд из группы Б (10 туров). Весенняя часть сезона стартует 22 марта, а завершится 25 мая.

Сколько клубов выходят в УПЛ?

Первые два места из "Чемпионской" группы напрямую выйдут в УПЛ, тогда как 3-4 места будут играть в плей-офф с клубами, которые займут 13-14 позиции в элитном дивизионе. Во Вторую лигу сразу вылетают команды, занявшие 18-20 позиции. Команды, занявшие 16-17 места, будут играть переходные матчи с 2-3 командами Второй лиги.

Кто сыграет в группе "Чемпионская" и группе "Выбывание"

"Чемпионская" группа (количество очков)

1. "Карпаты" - 45

2. "Ингулец" - 42

3. "Левый берег" – 36

4. "Мариуполь" – 31

5. "Эпицентр" – 31

6. "Виктория" – 30

7. СК "Полтава" – 29

8. "Агробизнес" - 29

9. "Кудровка-Нива" - 27

10. "Прикарпатье" – 26

Группа "Выбывание" (количество очков)

1. "Металлург" - 25

2. "Буковина" - 21

3. "Подолье" - 20

4. "Нива" Тернополь – 20

5. "Горняк-Спорт" - 17

6. "Металлист" - 14

7. "Кремень" - 14

8. "Чернигов" - 13

9. "Диназ" - 13

10. "Хуст" - 11

Кто главные фавориты?

Безусловно, по кадровому потенциалу и амбициям главным претендентом на повышение в классе являются "Карпаты", которые должны выигрывать Первую лигу. Львовяне провели качественную трансферную политику и нацелены уже в следующем сезоне играть в УПЛ. Кто может составить "львам" конкуренцию? Прежде стоит отметить "Левый берег", который хоть и отстает на шесть очков от второго места, но имеет все шансы навязать борьбу. "Ингулец" сейчас занимает второе место, но не уверены, что петровцы смогут на нем удержаться. Клуб из Петрова сохранил костяк, но качественного усилия не было.

За третье-четвертое место будет очень интересная борьба, ведь не следует списывать со счетов "Мариуполь", "Эпицентр" и "Викторию". Сумчане зимой смогли существенно усилиться выступавшими в УПЛ игроками. Ожидаем коллектива Бессмертного прогресса и стабильности весной.

Кто может удивить?

В первую очередь, стоит отметить "Викторию" и "Мариуполь", которые провели качественную селекцию и усилились опытными игроками. Эти команды с амбициями имеют все шансы финишировать в топ-4 и бороться за повышение в классе. Также интересно будет последить за "Буковиной", которая будет играть в группе "Выбывание", но уже заявляет о своем желании следующего сезона выйти в УПЛ. У команды мощный новый титульный спонсор – компания "Демарт".

Кто может стать главным разочарованием?

Здесь стоит отметить постепенно распадающийся запорожский "Металлург". У клуба есть существенные проблемы с финансированием. В распоряжении тренерского штаба осталось двенадцать игроков, большинство из которых прошлой осенью выступали за уже расформированную вторую клубную команду. Владимир Микитин написал заявление об увольнении и на его место назначили Антона Гая, работающего в тренерском штабе команды с 2021 года. Шанс проявить себя получит молодежь, не имеющая опыта выступлений на таком уровне. Запорожцы перед стартом весенней части сезона лидируют в своей группе, но не думаем, что это лидерство будет продолжительным. Главное, чтобы команда смогла доиграть этот сезон.

На кого из игроков следует обратить внимание?

В первую очередь выделяются зимние новички "Карпат" - Ариэлсон и Хаса. В украинской премьер-лиге бразильский нападающий Ариэлсон провел 13 поединков, в которых отличился одним забитым мячом и записал в актив две голевые передачи. Уроженец Демократической Республики Конго Хаса недавно выступал за израильский "Маккаби" из Петах-Тиквы. Прошлый сезон Хаса провел на Кипре, где был ключевым исполнителем футбольного клуба АЭЛ из Лимассола. Еще раньше Джаред играл во Франции за "Гавр" и "По" и в Швейцарии за "Фрибур" и "Сен". Новичок "зелено-белых" номинально является правым вингером, однако может сыграть и на противоположном фланге.

Также стоит отметить Копыла, Ныча и Станислава Шарая, которые первую часть сезона играли в клубах УПЛ, а весной выступят за "Викторию".

Где будут транслироваться матчи?

Все матчи Первой лиги этого сезона будут традиционно транслироваться на YouTube канале ПФЛ. Удобнее всего следить за Первой лигой на UA-Футбол: смотрите на нашем сайте трансляции всех матчей сезона, читайте обзоры игр, а также следите за поединками в режиме LIVE в Матч-центре UA-Футбол.