Непростой выезд для Ингульца. Что смотреть в пятницу в Первой лиге

Уже завтра двумя матчами стартует вторая часть сезона в Первой лиге. Вашему вниманию анонс противостояний в Ивано-Франковске и Горишних Плавнях.

Группа Чемпионская

"Прикарпатье" – "Ингулец"

22.03.2024.13:00. Ивано-Франковск. "Рух"

В гости к последней команде группы приедет один из главных фаворитов нынешнего чемпионата. Однако, это не значит, что коллектив из Петрова ожидает легкая прогулка. "Прикарпатью" удалось сохранить костяк команды, а также подписать опытного защитника Болденкова, Чемпиона мира U-20 голкипера Кучерука и нападающего Олега Коса. Лучший бомбардир Первой лиги Андрей Хома остался в "Прикарпатье". Подопечные Рыпана ни одного спарринга не проиграли - семь побед и одна ничья. Разница забитых/пропущенных мячей 15-2. Лучшим бомбардиром "желто-зеленых" в этих спаррингах стал Василий Француз, забивший три мяча. Такие результаты свидетельствуют о хорошей готовности команды к официальным играм.

"Ингулец" сохранил ведущих игроков и еще усилился. Среди новичков стоит отметить опытного Панасенко, а также Сада. В последний момент к подопечным Лупашко присоединился Альваро. Вероятнее всего, петровцы подпишут также Могильного и Белоцерковца. Безусловно, с этим составом "Ингулец" будут претендовать на повышение в классе, но сможет ли этот коллектив стабильно пройти весеннюю часть сезона?

Группа Выбывание

"Горняк-Спорт" – "Нива" Т

22.03.2024. 12:00. Горишние Плавни. "Юность"

Встреча пятой и четвертой команд группы. Осенью "Горняк-Спорт" запомнился своей неуступчивостью, но стабильности не хватало. Большинство спаррингов подопечные Куценко играли на искусственном покрытии. Новичками "Горняка-Спорт" стали игроки, выступавшие раньше в любительских коллективах. А вот потери существенные – Проценко, Сорока, Орнат. Вероятнее всего, кадровый потенциал позволит команде лишь бороться за места в середине таблицы.

Коллектив из Тернополя в это межсезонье потерял двух ключевых игроков. Речь идет о голкипере Максиме Механиве и защитнике Олеге Соколове. Другие лидеры в команде все же остались. Уровень новичков довольно сложно оценить, ведь это в основном молодые футболисты. В последнем перед сезоном спарринга "Нива" разгромила юношескую команду "Миная" – 4:1. Перед игрой в Горишних Плавнях у гостей существенные кадровые проблемы. Дисквалифицирован Василий Танчак, а также в лазарете Гатала, Демчук и Галадей.