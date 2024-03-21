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Непростой выезд для Ингульца. Что смотреть в пятницу в Первой лиге
Возвращается второй по рангу дивизион Украины
Фото: МФК Прикарпаття
Уже завтра двумя матчами стартует вторая часть сезона в Первой лиге. Вашему вниманию анонс противостояний в Ивано-Франковске и Горишних Плавнях.
Группа Чемпионская
"Прикарпатье" – "Ингулец"
22.03.2024.13:00. Ивано-Франковск. "Рух"
В гости к последней команде группы приедет один из главных фаворитов нынешнего чемпионата. Однако, это не значит, что коллектив из Петрова ожидает легкая прогулка. "Прикарпатью" удалось сохранить костяк команды, а также подписать опытного защитника Болденкова, Чемпиона мира U-20 голкипера Кучерука и нападающего Олега Коса. Лучший бомбардир Первой лиги Андрей Хома остался в "Прикарпатье". Подопечные Рыпана ни одного спарринга не проиграли - семь побед и одна ничья. Разница забитых/пропущенных мячей 15-2. Лучшим бомбардиром "желто-зеленых" в этих спаррингах стал Василий Француз, забивший три мяча. Такие результаты свидетельствуют о хорошей готовности команды к официальным играм.
"Ингулец" сохранил ведущих игроков и еще усилился. Среди новичков стоит отметить опытного Панасенко, а также Сада. В последний момент к подопечным Лупашко присоединился Альваро. Вероятнее всего, петровцы подпишут также Могильного и Белоцерковца. Безусловно, с этим составом "Ингулец" будут претендовать на повышение в классе, но сможет ли этот коллектив стабильно пройти весеннюю часть сезона?
Группа Выбывание
"Горняк-Спорт" – "Нива" Т
22.03.2024. 12:00. Горишние Плавни. "Юность"
Встреча пятой и четвертой команд группы. Осенью "Горняк-Спорт" запомнился своей неуступчивостью, но стабильности не хватало. Большинство спаррингов подопечные Куценко играли на искусственном покрытии. Новичками "Горняка-Спорт" стали игроки, выступавшие раньше в любительских коллективах. А вот потери существенные – Проценко, Сорока, Орнат. Вероятнее всего, кадровый потенциал позволит команде лишь бороться за места в середине таблицы.
Коллектив из Тернополя в это межсезонье потерял двух ключевых игроков. Речь идет о голкипере Максиме Механиве и защитнике Олеге Соколове. Другие лидеры в команде все же остались. Уровень новичков довольно сложно оценить, ведь это в основном молодые футболисты. В последнем перед сезоном спарринга "Нива" разгромила юношескую команду "Миная" – 4:1. Перед игрой в Горишних Плавнях у гостей существенные кадровые проблемы. Дисквалифицирован Василий Танчак, а также в лазарете Гатала, Демчук и Галадей.
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