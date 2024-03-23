Эпицентр - Мариуполь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Поединок команд из топ-5 чемпионской группы. "Мариуполь" зимой подписал сразу девять новичков, а вот состав "Эпицентра" не изменился. Победа может позволить "Эпицентру" опередить приазовцев, но достичь этого результата будет непросто.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.