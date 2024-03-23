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Эпицентр - Мариуполь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Эпицентр - Мариуполь: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 23.03.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Эпицентр - Мариуполь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Епіцентр

Новина українською

Поединок команд из топ-5 чемпионской группы. "Мариуполь" зимой подписал сразу девять новичков, а вот состав "Эпицентра" не изменился. Победа может позволить "Эпицентру" опередить приазовцев, но достичь этого результата будет непросто.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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