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Тренер Металлурга З: Спонсоры готовы зайти в клуб, но уже после войны. Без них команда не выживет
Считает, что на бюджетные средства такой проект не могу существовать
Фото: ФК Металург
Главный тренер "Металлурга" Запорожья Владимир Никитин, находящийся в отпуске, рассказал о возможном будущем клуба.
“ – Понимаете, нельзя надеяться только на финансирование из городского бюджета. Нужно привлекать спонсоров. Пока мы базировались в Моршине того сезона, нам сильно помогала компания Veltum, за что мы им очень благодарны. После столь успешного сезона одного спонсора недостаточно.
Без спонсоров команда не выживет. Не должна взрослая команда удерживаться за счет городских денег.
Сюда не приедет ни один футболист на предлагающие условия, а есть те, кто наотрез отказывался ехать в Запорожье.
– Почему "Металлургу" не удалось максимально воспользоваться плодами успешного выступления в прошлом сезоне?
– Я говорил руководству, что после хорошего сезона мы обязаны усилиться, а мы, напротив, ослабли. На этот вопрос должен отвечать не главный тренер, а директор клуба. Из того, что я знаю, спонсоры готовы зайти в “Металлург”, но уже после войны”, - сказал Никитин.
В осенней части чемпионата Первой лиги МФК "Металлург" занял шестое место в Группе Б. Весенний отрезок первенства запорожцы проведут в Группе выбывания.
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