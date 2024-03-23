Первая лига. Металлург – Хуст 1:4. К такому уровню юные запорожцы не готовы

От запорожского "Металлурга" претендовавшего на участие в группе "Чемпионской" по итогам первой части сезона мало что осталось. У клуба существенные финансовые проблемы и поэтому главный тренер и лидеры покинули команду. Радикально скатиться вниз будет тяжело – все же много очков завоевано осенью, но и среди лидеров не ожидаем увидеть запорожцев. "Хуст" сейчас занимает последнее место, поэтому для них каждый зачетный пункт на вес золота. Матч против кризисного "Металлурга" - хорошая возможность наконец-то прервать серии из девяти поражений подряд. Если не выигрывать у футболистов, осенью еще игравших за "Металлург-2", то кого тогда еще побеждать?

Уже на 17-й минуте открывать счет гости. Мисанов ошибся на своей половине поля и мяч оказался у Борисенко, но он с нескольких метров не смог переиграть голкипера. Это именно тот эпизод, когда незабить было сложнее, чем забить. А вот запорожцы свой момент реализовали. Владислав Васильченко реализовал выход один на один – 1:0. Ужасный провал защитников "Хуста".

Радовались запорожцы меньше минуты. В следующей атаке шикарным ударом из-за пределов штрафной отличился Владимир Шевчук - 1:1. Было приятно, что обе команды активно играли в атаке, но мастерства все же не хватало. Больше голов в первой половине встречи не было.

Сразу после перерыва гости вышли вперед. Приходько прострелил, а Новиков расстрелял ворота – 1:2. Дебютный гол для Сергея в составе "Хуста". На 73-й минуте все вопросы о победителе были сняты. Чабан на скорости ворвался в штрафную и со второй попытки переправил мяч в сетку – 1:3. К такому уровню юные запорожцы не готовы. Спустя три минуты счет уже стал разгромным. После подачи Шевчука головой в дальний угол пробил Гарнага – 1:4. За "Хуст" сегодня забили три новичка.

Первая лига. Группа "Выбывание". 1-й тур

"Металлург" - "Хуст"1:4

Голы: Васильченко (19) - Шевчук (20), Новиков (48), Чабан (73), Гарнага (76)

"Металлург" (стартовый состав): Николаенко – Близнюк, Костюченко, Страдс, Куралех, Хусин, Ковальский, Мисанов, Юдин, Васильченко, Шейн

"Хуст" (стартовый состав): Рябенко – Сираш, Павлыч, Червинский, Новиков, Шевчук, Приходько, Борисенко, Станкович, Курилец, Леднев