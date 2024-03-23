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Тренер ФСК Мариуполь: Многие матчи Чемпионской группы Первой лиги будут равны уровню УПЛ

Первая лига
Обновлено

Этот этап уже стартовал

Тренер ФСК Мариуполь: Многие матчи Чемпионской группы Первой лиги будут равны уровню УПЛ

Фото: ФСК Маріуполь / Автор невідомий

Новина українською

Главный тренер ФСК "Мариуполь" Олег Красноперов поделился ожиданиями от весенней части сезона.

– Какие ваши ожидания от весенней части сезона, от второго этапа, где ФСК “Мариуполь” будет играть с сильнейшими соперниками из обеих групп Первой лиги?

– Не скрою, нам очень интересно. Мы знаем уровень таких команд, как "Ингулец", "Левый берег" - кто вышел из нашей группы.

Многие западноукраинские команды нам не столь хорошо знакомы, хотя еще в прошлом сезоне ФСК "Мариуполь" играл в Группе "А". Дело в том, что в Первой лиге много новичков, а также клубов, возобновивших выступления впервые после начала войны. Поэтому с ними следует знакомиться заново.

– И какие будут задачи?

– Трудно отказываться, будучи уже в десятке лучших. Конечно, будучи на четвертом месте на старте группы Чемпионская, мы хотели бы побороться за повышение в классе, за плей-офф.

– Ваша команда готова к этому? Ведь настолько поднялся уровень амбиций за короткий период…

– У нас много молодых ребят, и, по моему мнению, они талантливы. Они сами еще не знают, не узнали, пределы своих возможностей. У нас стало больше опытных мастеров – то, чего раньше не хватало. Около них молодежь прогрессирует быстрее. Поэтому мы продолжим учиться играть в футбол на все высшем и высшем уровне, ведь из того, что вырисовывается сейчас, многие матчи группы “Чемпионская” будут равны уровню УПЛ”, - сказал Красноперов.

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Олег Красноперов ФСК Мариуполь
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Источник:
УФ
Опубликовал: Максим Кучер
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